В Джанкое закончили капремонт городской поликлиники

Также в поликлинике заменили внутреннюю отделку помещений и установили вентилируемый фасад. Фото: Минздрав РК

В Джанкойской поликлинике сделали капитальный ремонт. Как сообщили в пресс-службе министерстве здравоохранения Крыма, в здании заменили инженерные сети, двери, окна и кровлю.

Также в поликлинике заменили внутреннюю отделку помещений и установили вентилируемый фасад.

- В холле поликлинике оборудована зона ожидания, гардероб, регистратура открытого типа. Организованы дополнительные каналы связи (чтобы легче было дозваниваться), приобретены новые номера для вызова врача на дом, записи к специалистам, - отметили в ведомстве.

В кабинетах установили новую мебель, врачебное оборудование, шкафы для хранения медикаментов и медицинские тумбочки.