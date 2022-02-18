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Общество18 февраля 2022 16:20

В Джанкое закончили капремонт городской поликлиники

В здание заменили инженерные сети, двери, окна и кровлю
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Также в поликлинике заменили внутреннюю отделку помещений и установили вентилируемый фасад. Фото: Минздрав РК

Также в поликлинике заменили внутреннюю отделку помещений и установили вентилируемый фасад. Фото: Минздрав РК

В Джанкойской поликлинике сделали капитальный ремонт. Как сообщили в пресс-службе министерстве здравоохранения Крыма, в здании заменили инженерные сети, двери, окна и кровлю.

Также в поликлинике заменили внутреннюю отделку помещений и установили вентилируемый фасад.

- В холле поликлинике оборудована зона ожидания, гардероб, регистратура открытого типа. Организованы дополнительные каналы связи (чтобы легче было дозваниваться), приобретены новые номера для вызова врача на дом, записи к специалистам, - отметили в ведомстве.

В кабинетах установили новую мебель, врачебное оборудование, шкафы для хранения медикаментов и медицинские тумбочки.