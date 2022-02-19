На западе Крыма инвестор построит базу пляжных видов спорта

На базе будут поля для пляжного футбола и волейбола
Фото: Елена БОДУЭН
На западе Крыма инвестор построит спортивно-туристическую базу пляжных видов спорта. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.
Проект рассчитан на 70 миллионов рублей вложений и несколько этапов. Первый планируется завершить к 2023 году, а весь комплекс ввести в эксплуатацию в 2025 году.
В рекреационную зону войдут гостиница, кемпинг, поля для пляжного футбола и волейбола.
В соседней Евпатории за 2,7 миллиардов рублей инвестор собирается выстроить жилой комплекс и торговый центр.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50