На западе Крыма инвестор построит базу пляжных видов спорта

На базе будут поля для пляжного футбола и волейбола Фото: Елена БОДУЭН

На западе Крыма инвестор построит спортивно-туристическую базу пляжных видов спорта. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.

Проект рассчитан на 70 миллионов рублей вложений и несколько этапов. Первый планируется завершить к 2023 году, а весь комплекс ввести в эксплуатацию в 2025 году.

В рекреационную зону войдут гостиница, кемпинг, поля для пляжного футбола и волейбола.

В соседней Евпатории за 2,7 миллиардов рублей инвестор собирается выстроить жилой комплекс и торговый центр.

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