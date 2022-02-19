С марта на крымское бездорожье выйдут грейдеры

Улицы поселков раскисли после холодов и снега. Фото: пресс-служба главы РК

С 1 марта на раскисшие после снегопадов и холодов грунтовые дороги выйдут грейдеры. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его совам, практически во всех муниципалитетах состояние грунтовок не выдерживает никакой критики. В первую очередь страдают жители сельской местности, где асфальтированные дороги редкость.

- В качестве пилотного у нас выступает Родниковское сельское поселение в Симферопольском районе, где работы начнутся в ближайшее время, сразу после наступления сухой погоды, - уточнил Аксенов. - Восстановление дорожного профиля по всей сети будет выполнено в течение недели, а подходы, методика и нормативы будут затем использованы в других регионах Крыма. Перед дорожниками стоит задача в течение года дважды провести грейдирование дорог, чтобы сделать их проездными для транспорта.

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