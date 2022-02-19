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Происшествия19 февраля 2022 10:06

Нетрезвого дебошира из больницы Бахчисарая отправили в полицейский участок

Мужчина скандалил и оскорблял персонал
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Росгвардецы прибыли по сигналу тревожной кнопки

Росгвардецы прибыли по сигналу тревожной кнопки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бахчисарае нетрезвого дебошира из больницы увезли в полицейский участок. 34-летний местный житель скандалил и сломал окно в приемном отделении.

Медикам пришлось нажать тревожную кнопку. Прибывший наряд Росгвардии задержал хулигана, который оскорблял медперсонал и вел себя вызывающе. Для дальнейшего разбирательства дебошира передали оперативникам местного отдела полиции.

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