Погода на 20 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: дожди, тепло до плюс 11 градусов

В Севастополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 февраля на Крымском полуострове синоптики обещают небольшие дожди.
- В Симферополе переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Вечером небольшой дождь. Южный ветер до 11 м/с. Днем воздух прогреется до +9…+11°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+10°, юго-западный ветер 3-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +6…+8°, южный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +6…+10°, южный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Феодосии +7…+9°, юго-западный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Черноморском +5…+10°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Джанкое +6…+10°, скорость юго-западного ветра 4-10 м/с. Переменная облачность, дождь.
Вода в Черном море +5…+9°.
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