Общество 19 февраля 2022 23:26

Погода на 20 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: дожди, тепло до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе