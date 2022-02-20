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Общество19 февраля 2022 23:26

Погода на 20 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: дожди, тепло до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Севастополе переменная облачность.

В Севастополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 февраля на Крымском полуострове синоптики обещают небольшие дожди.

- В Симферополе переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Вечером небольшой дождь. Южный ветер до 11 м/с. Днем воздух прогреется до +9…+11°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+10°, юго-западный ветер 3-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +6…+8°, южный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +6…+10°, южный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +7…+9°, юго-западный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +5…+10°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Джанкое +6…+10°, скорость юго-западного ветра 4-10 м/с. Переменная облачность, дождь.

Вода в Черном море +5…+9°.

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