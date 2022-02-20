Где в Симферополе и Севастополе 21 февраля отключат электричество

Свет исчезнет на время. Фото: архив ""КП

21 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя на несколько часов останутся без электроснабжения. Перебои с подачей энергии произойдут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Евпаторийский, 6/12-8 (чет), 1/3-15 (нечет)

ул. Ким, 4, 1/4 а

пер. Сторожевой, 2-12 (чет), 3/1-3/4 (нечет)

ул. Хромченко, 1-6

пер. Альпинистов, 2/1, 1-5 (нечет)

ул. Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)

ул. Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет);

ул. Дружбы, 24-62 (чет), 21-93 (нечет)

ул. Красных Зорь, 26-40 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Днепровская, 30-82 (чет), 29-85 (нечет)

ул. Табачная, 2-28 (чет), 1-19 (нечет)

ул. 1-й Конной Армии, 48-76 (чет), 19а

ул. Аянская, 42-70 (чет), 25-67 (нечет)

ул. Сенная, 1-27 (нечет)

ул. Механизаторов, 1-8

ул. Отважных, 34-42 (чет), 1-39 (нечет)

ул. Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет)

ул. Маршала Рыбалко, 3

пр. Победы, 310-328 (чет)

ул. Гридасова, 14

ул. Дмитриева, 2/17, 5;

микрорайон Айкаван: ул. Саят-Новы; ул. Магдесяна; ул. Додохяна; ул. Севака; ул. Хоренаци

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Крепостное шоссе 680,27/31,27/39,27/40,25-А,27/48,7

ТСН Прометей-1

с 8.00 до 16.00

пр-т Античный 10-а,12-б,4-12(чет),22,28,42/1,42/2

ул. Челнокова 14/14,14/15,14/16,14/17,14/18, 14/19,14/20, 14/21,14/21-а,14/22,14/23,14/24, 14/25,20/4,20/6,20/7,20/12,20/12-а,20/14,20/20

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