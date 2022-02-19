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Общество19 февраля 2022 12:25

В Симферополе за антиковидными яблоками выстроилась очередь

Бесплатные фрукты раздают в рамках акции Stop COVID-19
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Акция проходит в центре города. Фото: Facebook/Плакса Крот

Акция проходит в центре города. Фото: Facebook/Плакса Крот

В центре Симферополя выстроилась очередь за бесплатными яблоками, которые раздают в рамках акции Stop COVID-19. Акцию проводит общественное движение социальных и гражданских инициатив Республики Крым «Команда возможностей».

Очередь за пакетом яблок. Фото: Facebook/Плакса Крот

Очередь за пакетом яблок. Фото: Facebook/Плакса Крот

Благотворительная акция проходит на перекрестке улиц Горького и Пушкина. Всем желающим бесплатно раздают яблоки, средства индивидуальной защиты, антисептики, и предоставляют актуальную информацию о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Перекресток Пушкина и Горького выбрали для актиковидной акции. Фото: Facebook/Плакса Крот

Перекресток Пушкина и Горького выбрали для актиковидной акции. Фото: Facebook/Плакса Крот

В итоге горожане создали ситуацию, увеличивающую риск распространения коронавируса.

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