В Симферополе за антиковидными яблоками выстроилась очередь

Акция проходит в центре города. Фото: Facebook/Плакса Крот

В центре Симферополя выстроилась очередь за бесплатными яблоками, которые раздают в рамках акции Stop COVID-19. Акцию проводит общественное движение социальных и гражданских инициатив Республики Крым «Команда возможностей».

Очередь за пакетом яблок. Фото: Facebook/Плакса Крот

Благотворительная акция проходит на перекрестке улиц Горького и Пушкина. Всем желающим бесплатно раздают яблоки, средства индивидуальной защиты, антисептики, и предоставляют актуальную информацию о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Перекресток Пушкина и Горького выбрали для актиковидной акции. Фото: Facebook/Плакса Крот

В итоге горожане создали ситуацию, увеличивающую риск распространения коронавируса.

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