На безопасные и качественные дороги Крым получит 4,5 миллиарда рублей

По ремонту и строительству дорог Крым в лидерах по стране Фото: Михаил ПАТЛИС

По программе «Безопасные качественные дороги» Крым в этом году получит 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила руководитель регионального проектного офиса Наталья Писарева.

- В 2021 году было выделено более 5 миллиардов рублей, а в 2022 году - более 4,5 миллиардов рублей, - отметила она. - Мероприятия финансируются также за счет средств Президентского фонда и межбюджетных трансфертов.

По словам Писаревой, все целевые показатели по ремонту дорог в 2021 году были перевыполнены и завершены в срок.

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