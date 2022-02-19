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Происшествия19 февраля 2022 13:37

В Евпатории экипаж ДПС устроил ночную погоню за лихачом на BMW

За рулем иномарки был 23-летний нетрезвый водитель без прав
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Требование остановиться водитель проигнорировал

Требование остановиться водитель проигнорировал

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Евпатории экипаж ГИБДД устроил погоню за автомобилем BMW, который рассекал по городским улицам на большой скорости. Водитель не выполнил требование об остановке и попытался скрыться.

По информации пресс-службы МВД по Республике Крым, опасные маневры продолжались до тех пор, пока BMW не заехал в тупик. За рулем оказался 23-летний парень, который уже был знаком инспекторам – он отсидел 10 суток за отказ проходить медицинское освидетельствование. В этот раз у нарушителя не было даже водительских прав, а алкотестер показал 0,472 мг на литр воздуха, ил чуть больше 1 промилле алкоголя в крови.

Автомобиль отправился на штрафстоянку, а на его водителя завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы и лишение водительских прав на три года.

Нетрезвому лихачу придется уплатить штраф за езду без прав и игнорирование требований об остановке.

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