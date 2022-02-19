Мостовые переходы будут капитально ремонтировать Фото: Михаил ПАТЛИС

В этом году в Крыму начнут ремонтировать дорожные мосты. В планах текущий и капитальный ремонт 149,5 км мостовых переходов.

- В Крыму примерно 9 тысяч погонных метров, 6 из которых необходимо привести в надлежащий технический вид, - сообщил начальник республиканский Службы автомобильных дорог Максим Тарасов. - Сейчас определяется перечень объектов, и до конца года нам необходимо достигнуть доведенный правительством России показатель по ремонту 360 погонных метров по искусственным сооружениям.

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