Полицейский пес по кличке Айс нашел пропавшего ребенка в Ялте

Пес вывел оперативников к подвалу, где спал мальчик Фото: МВД по РК

В Ялте полицейский пес по кличке Айс нашел пропавшего 12-летнего мальчика. Родные не дождались ребенка из музыкальной школы.

Как сообщили в МВД по Республике Крым, к полицейским с заявлением о пропаже обратился отец мальчика.

- 45-летний мужчина заявил о том, что его 12-летний сын ушел в музыкальную школу, а домой не вернулся, - уточнили в МВД.

На розыск отправились оперативники и дежурные патрули. Им в помощь привлекли кинолога со служебной собакой. Пес по кличке Айс взял след и привел полицейских в подвал жилого дома, где мальчика нашли среди картонных коробок спящим.

- Подросток объяснил свой поступок тем, что испугался идти домой, так как учитель вызвал родителей в школу за плохое поведение, - отметили в полиции. - Мальчишка решил спрятаться в подвале, а потом заснул.

Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиком и его родителями.

Никаких противоправных действий в отношении ребенка не произошло. Полицейские побеседовали с ним и с его родителями в целях профилактики.

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