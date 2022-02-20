В Алуште полицейский разбудил и вывел из огня 84-летнюю женщину

Сотрудники ГИБДД спасли от огня трех человек. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Алуште полицейский вывел из горящего дома трех человек. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, сотрудники ГИБДД патрулировали улицы, когда заметили полыхающий дом в селе Солнечногорское. Пламя охватило крышу и большую часть дома.

- Начальник Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Алуште майор полиции Павел Противень незамедлительно сообщил о пожаре в экстренные службы, а инспектор дорожного надзора старший лейтенант полиции Александр Смолинский вбежал внутрь горящего здания. Практически при нулевой видимости он смог найти и вывести в безопасное место молодых мужчину и женщину. Узнав у них, что в помещении осталась 84-летняя пенсионерка, бросился за ней, - сообщили в пресс-службе.

Оказалось, что пожилая женщина спит. Сотрудник Госавтоинспекции разбудил ее и помог выбраться на улицу.

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