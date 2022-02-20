На автовокзале Ялты появился кот-билетер

На автовокзале в Ялте не первый год "торгует билетами" пушистый кот. Фото: Константин Сергиенко/Подслушано Ялта/VK

Крымские коты в очередной раз доказали, что умеют не только вальяжно расхаживать по достопримечательностям и нежиться на солнышке, но и выполнять ответственную работу. Например, на автовокзале в Ялте был замечен кот-билетер. Довольно упитанный пушистик попал в кадр во время «работы» у окошка кассы.

- «Алушта – Симферополь» маршруточка отправляется! Кот-билетёр на автовокзале Ялты,- написал автор фото под постом в социальной сети.

Как отметил один из пользователей, этот кот «торгует билетами» на автовокзале Ялты уже не первый год.

Заметно, что кот серьезно относится к работе, и даже спит сидя. Судя по «габаритам» сотрудника на автостанции уважают и довольно хорошо кормят.

Напомним, на мысе Капчик на лавочке встречает гостей невероятно милый кот. Пушистик добывает себе пропитание охотой и хитростью у умиляющихся туристов.

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