В Крыму начали сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса

Памятник гуманитарным грузовикам. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Крыму начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса. Как сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов, первая часть гуманитарной помощи, к сбору которой присоединились депутаты и волонтеры, будет отправлена в ближайшие дни.

- Необходимая помощь беженцам на данную минуту — самая обыденная: предметы гигиены, одноразовая посуда, вода, сухие пайки, детское питание и так далее,- написал Константинов на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи.

Ранее власти Крыма заявили о готовности принять в случае необходимости беженцев с Донбасса. Эвакуированных жителей ДНР И ЛНР могут разместить в свободных санаториях и пансионатах.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне призвала не размещать беженцев из Донбасса в туристических регионах страны

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