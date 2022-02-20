Севастополь готов принять 544 жителя Донбасса

В Севастополе готовы принять полтысячи беженцев с Донбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Севастополь готов принять более пятисот эвакуированных жителя Донбасса. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.

- Мы завершили анализ наших реальных возможностей по приему беженцев из братских республик, которые сейчас прибывают в Ростовскую область. Сейчас Севастополь готов принять 544 человека. Сообщил об этом в федеральный штаб,- отметил Развожаев.

По информации губернатора города, в Севастополе начался сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, эвакуированных в Ростовскую область. Ее отправка намечена на вторник, 22 февраля. В первую очередь необходимо детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, отметил Развожаев.

Кроме того, в начале недели из Севастополя в ростовскую область отправится сводный отряд из добровольцев «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и движения «Мы вместе», где будет оказывать помощь в работе пунктов временного размещения, в которые сейчас прибывают жители из ДНР и ЛНР.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в Крыму начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса. Первая часть гуманитарной помощи, к сбору которой присоединились депутаты и волонтеры, будет отправлена в ближайшие дни.

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