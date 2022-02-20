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Общество20 февраля 2022 15:12

За поджог двух автомобилей крымчанин может отправиться в тюрьму на 5 лет

Решением суда мужчина заключен под стражу
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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Суд отправил в СИЗО мужчину, подозреваемого в поджоге автомобилей.

Суд отправил в СИЗО мужчину, подозреваемого в поджоге автомобилей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнегорский районный суд Крыма заключил под стражу 40-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобилей. Как сообщает пресс-служба суда, мужчина облил бензином и моторным маслом два автомобиля, после чего поджег их.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога,- говорится в сообщении.

Максимальный срок тюремного наказания, который может грозить мужчине за поджог - пять лет. Пока же суд отправил его в СИЗО на 2 месяца.

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