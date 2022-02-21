Погода на 21 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11

В Ялте переменная облачность и небольшой дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 февраля на Крымском полуострове синоптики обещают неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди.

- В Симферополе переменная облачность. Днем: без существенных осадков, ветер юго-западный 8-13 м/с., температура воздуха +9...+11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Днем: без осадков, южный ветер 5-10 м/с., воздух прогреется до +9…+11°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+10°, юго-восточный ветер 1-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +4…+8°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +5…+9°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +6…+9°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +2…+9°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +2…+10°, скорость юго-западного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +5…+9°.

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