В Крыму пропала кареглазая жительница Севастополя

Снежана Леонова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым

На Крымском полуострове уже неделю ищут 52-летнюю женщину.

- Помогите найти человека. Пропала Леонова Снежана Николаевна, 52 года (1969 года рождения), город Севастополь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Близкие ничего не знают о пропавшей уже целую неделю.

- С 14 февраля 2022 года нет достоверной информации о ее местонахождении, - отмечают волонтеры.

Приметы пропавшей: 168 сантиметров рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы, карие глаза.

Всех, кто располагает информацией о Снежане Леоновой, просят позвонить по бесплатным номерам телефонов: 8 (800) 700 54 52 или 112.

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