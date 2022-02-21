Севастополь вошел в топ-10 «брутальных» городов России

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Участники опроса в соцсетях, который приурочили ко Дню защитника Отечества, назвали самые «брутальные» города страны, в их число вошел и Севастополь.

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проводившие опрос, отметили, что пальма первенства досталась жителям Челябинска - за «суровых» уральских мужчин проголосовало 20% пользователей. По всей видимости среди участников опроса много поклонников телешоу, в котором идет речь о «жесткости» города на Урале.

«Серебро» у Севастополя - 14 %, «бронза» у Норильск - 12,5.

Топ-10 «брутальных» городов России:

Челябинск

Севастополь

Норильск

Мурманск

Кемерово

Волгоград

Сочи

Череповец

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Кстати, брутальность в современном значении – это подчеркнутая суровость и грубость.

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