Севастополь вошел в топ-10 «брутальных» городов России

Севастополь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Участники опроса в соцсетях, который приурочили ко Дню защитника Отечества, назвали самые «брутальные» города страны, в их число вошел и Севастополь.
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проводившие опрос, отметили, что пальма первенства досталась жителям Челябинска - за «суровых» уральских мужчин проголосовало 20% пользователей. По всей видимости среди участников опроса много поклонников телешоу, в котором идет речь о «жесткости» города на Урале.
«Серебро» у Севастополя - 14 %, «бронза» у Норильск - 12,5.
Топ-10 «брутальных» городов России:
Челябинск
Севастополь
Норильск
Мурманск
Кемерово
Волгоград
Сочи
Череповец
Ростов-на-Дону
Новосибирск
Кстати, брутальность в современном значении – это подчеркнутая суровость и грубость.
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