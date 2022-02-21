Шестеро человек пострадали в ДТП на Коцюбинского в Симферополе

В ДТП пострадали шестеро. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/vk

Вчера, 20 февраля, в Симферополе на улице Коцюбинского, 26 произошла серьезная авария - в результате столкновения пострадали шестеро человек, из них трое - дети. Об этом КП-Крым сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РК.

Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/vk

- В 18.10 водитель за рулем автомобиля BMW, двигаясь со стороны улицы Солнечная по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Outlander, - сообщил собеседник КП-Крым.

Удар был достаточно сильным. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/vk

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров автомобиля Mitsubishi Outlander, и них трое - дети, которые, в основном, отделались ушибами. Также не удалось избежать травм водителю и одному пассажиру автомобиля BMW.

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