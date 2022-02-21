Девушке из Симферополя грозит 12 лет колонии за таблетки для похудения

Крымчанке грозит срок за получение посылки с запрещенными препаратами. Фото: пресс-служба Крымской таможни

Жительница Симферополя может получить 12 лет колонии за посылку из Казахстана с запрещенными в России препаратами. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Как выяснилось, девушка приобрела на одном из сайтов более полутысячи таблеток, в состав которых входит сибутрамин - препарат, который создает чувство ложного насыщения. Крымчанка не подозревала, что данное лекарственное средство запрещено к употреблению.

- При вскрытии международного почтового отправления, поступившего в адрес крымчанки, правоохранители обнаружили 621 капсулу (капсулы находились в 69 блистерах по 9 капсул в каждом) препарата, который якобы предназначался для снижения веса, - говорится в сообщении.

На таблетки девушка потратила 10 тысяч рублей. Теперь ей грозит не только 12 лет колонии, но также штраф в размере 1 миллиона рублей.

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