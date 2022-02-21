Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры Крыма

Новым министром жилищной политики и государственного стройнадзора Крыма официально назначен Никита Тарасов. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, опубликованном на официальном сайте крымского правительства.

- Назначить Тарасова Никиту Сергеевича на государственную должность Республики Крым - министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - сказано в документе.

Стоит отметить, что о грядущем назначении Никиты Тарасова на пост министра жилполитики Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети еще в конце января. Ранее на протяжении четырех лет чиновник занимал пост заместителя министра строительства и архитектуры Крыма.

Предшественник Тарасова на посту главы министерства жилполитики и стройнадзора - Максим Скорин - написал заявление об увольнении 17 января 2022 года. Он занимал эту должность с сентября 2020 года.

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