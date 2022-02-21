В Крыму и Севастополе 21 февраля 2022 года выявлено 2474 случая заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 154 148 положительных на Covid-19. Фото: Минздрав РК

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 1 181 случай коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 154 148 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 188 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 54 903 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 1 332 человека, выздоровевших за весь период - 136 639.

В Севастополе, по состоянию на утро 21 февраля, зарегистрировали 1 290 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 48 до 87 лет.