Пьяный крымчанин из ревности заколол подругу ножом

Нерадивый бойфренд четыре раза ударил крымчанку ножом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Алушты на почве ревности заколол ножом свою 35-летнюю подругу. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 20 февраля.

- Крымчане выпивали в компании друзей. В какой-то момент тусовка не задалась - 31-летний безработный мужчина решил, что сожительница флиртует с его другом. Он пришел в ярость, схватил кухонный нож и четырежды ударил девушку в область живота, - рассказал собеседник издания.

От полученных травм крымчанка скончалась на месте. Полицию вызвал один из друзей Отелло, который также присутствовал на роковом застолье.

Ранее ревнивый крымчанин не был судим. Мужчина пока не признался в содеянном, однако, его вина непременно будет доказана. На данный момент ведется расследование.

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