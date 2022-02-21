Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 9:53

Еще 99 жителей Симферополя оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Мобильные группы продолжают обследовать автобусы и торговые центры
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Симферопольцев продолжают штрафовать за отказ носить маски

Симферопольцев продолжают штрафовать за отказ носить маски

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе продолжают следить за соблюдением антиковиных мер. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, за последнюю неделю в городе оштрафовали еще 99 человек за нарушение действующих ограничений.

В крымской столице трудятся 17 мобильных групп. Уточняется, что их работа за эти дни была усилена. С 14 по 20 февраля было проверено 377 автобусов, обследовано 515 субъектов хозяйственной деятельности, составлено 47 первичных актов, семь материалов направлены Роспотребнадзор и составлен один протокол на индивидуального предпринимателя.

Напомним, штраф за отсутствие маски при проезде в общественном транспорте для физического лица составляет пять тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50