Еще 99 жителей Симферополя оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Симферопольцев продолжают штрафовать за отказ носить маски Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе продолжают следить за соблюдением антиковиных мер. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, за последнюю неделю в городе оштрафовали еще 99 человек за нарушение действующих ограничений.

В крымской столице трудятся 17 мобильных групп. Уточняется, что их работа за эти дни была усилена. С 14 по 20 февраля было проверено 377 автобусов, обследовано 515 субъектов хозяйственной деятельности, составлено 47 первичных актов, семь материалов направлены Роспотребнадзор и составлен один протокол на индивидуального предпринимателя.

Напомним, штраф за отсутствие маски при проезде в общественном транспорте для физического лица составляет пять тысяч рублей.

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