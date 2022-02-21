Глава Крыма выразил соболезнования родным умершего ветерана Владимира Новохватского

Владимир Новохватский. Фото: официальный Telegram-канал Сергея Аксенова

Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью крымского ветерана Владимира Новохватского. Как сообщил глава республики в своем Telegram-канале, герой Великой Отечественной войны скончался накануне.

- Он принадлежал к великому поколению победителей, внес достойный вклад в Великую Победу, в развитие Крыма, в патриотическое воспитание молодежи. Светлая память о герое, о замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах, - отметил Сергей Аксенов.

Стоит отметить, что Владимир Новохватский родился в 1925 году. В 1944 году Новохатский в должности командира взвода роты ПТР сумел организовать бой с противником, в результате которого было уничтожено три боевых машины с оружием врага. За проявленное мужество и отвагу крымчанин был награжден орденом Красной Звезды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50