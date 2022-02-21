Больше десяти улиц Симферополя остались без воды 21 февраля

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые улицы Симферополя и пригорода 21 февраля остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 13.00 в связи аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: село Каштановое, улица Богданова, 16 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Богданова, д. 20, 18, 16.

Также до 13.00 из-за повреждения на сетях холодного водоснабжения по адресу: Симферополь улица Строителей/переулок Крутой будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Альпинистов, улица Туристов, переулок Альпинистов, Проводников, улица Ухтомского, улица Западная, улица Москалева, переулок Крутой, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 18.00 в связи с еще одной аварией краны будут сухими по таким адресам: улица Луговая, проспект Победы, переулок Карьерный, переулок Алмазный, а также прилегающие улицы и переулки.

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