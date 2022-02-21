Активных граждан Симферополя «повесят» на городскую доску почета

С 1 марта будет открыт прием документов для занесения на Доску почета Симферополя. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы/telegram

С 1 марта 2022 года начнут принимать документы для занесения на Доску почета Симферополя. Об этом сообщила начальник управления организационного обеспечения аппарата администрации города Симферополя Виктория Шацило.

Попасть на «красную» доску смогут как активисты, волонтеры, так и представители разных коллективов, даже территориальных общественных самоуправлений.

- Занесение производится ежегодно сроком на один год и приурочено ко Дню города Симферополя, - отметила Виктория Шацило.

Она уточнила, что отбором кандидатов будет заниматься специально сформированная комиссия. Документы можно предоставить до 29 апреля этого года по электронной почте org.dep@simf.rk.gov.ru. Проконсультироваться относительно необходимых документов можно по телефону: 60-04-80.

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