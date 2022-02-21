В Симферополе мужчина ограбил больного отца, чтобы купить алкоголь

Фото: Архив "КП"

В Симферополе задержали 37-летнего крымчанина, подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба МВД Республики Крым, в полицию обратился отец задержанного с заявлением о том, что у него из дома были украдены электроприборы. Сумма ущерба составила больше 15 тысяч рублей.

Мужчина воспользовался болезнью отца и решил обогатиться за его счет. Крымчанин начал выносить имущество, которое продавал и на вырученные деньги покупал алкоголь. Также сообщается, что в Симферополе с похожим заявлением в полицию обратилась 34-летняя женщина. У нее были похищены деньги, золото и электроинструмент на сумму более 50 тысяч рублей. Похитителем оказался 27-летний родственник мужа, ранее судимый. Все краденное он сдал в ломбард, а деньги потратил.

- Обоим задержанным избрана мера пресечения - подписка о невыезде, - сообщает пресс-служба МВД.

Следователи возбудили уголовные дела по первой и второй части статьи 158 УК РФ (кража). Если вина задержанных будет доказана, им может грозить до 5 лет лишения свободы.