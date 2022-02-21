Когда закончится ремонт Севастопольской, из-за которого центр Симферополя встал в пробку 21 февраля

Ремонтные работы начались в конце прошлой недели Фото: Ирина ГЕРЦ

В Симферополе начались ремонтные работы автомобильных дорог, из-за которых центр города встал в пробки. Речь идет в частности об улице Севастопольская. Там в конце прошлой недели стартовал ремонт дорожного покрытия. О ситуации на дорогах сообщили жители в социальных сетях.

- На улице Севастопольская напротив парка Тренева жуткая пробка. Администрация города решила бордюры менять, - отметили симферопольцы.

Как сообщили КП-Крым в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», точных сроков окончания нет, так как контракт еще не подписан.

- Укладка асфальта запланирована на конец марта - начало апреля, соответственно окончание работ планируется в начале мая, - уточнили в управлении.

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