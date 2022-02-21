Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 14:42

В Симферополе пресекли более 30 случаев «стихийной» торговли

За неделю было составлено 32 протокола
Евгений Булгарин
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Симферополе ежедневно пресекают незаконные продажи

В Симферополе ежедневно пресекают незаконные продажи

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Симферополе за последнюю неделю было составлено 32 административных протокола за «стихийную» торговлю. Как сообщает пресс-служба администрации Симферополя, сотрудниками регулярно проводятся мероприятия по пресечению несанкционированных продаж в городе.

- В целях пресечения стихийной торговли правоохранители проводят ежедневное дежурство с восьми утра до шести вечера на площади Куйбышева и до семи вечера на Центральном рынке, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что департамент выдал 27 разрешений на проведение аварийных земляных работ, два – на проведение плановых работ и одно – на закрытие. Кроме того, за период с 14 по 18 февраля было выявлено 86 нарушений правил благоустройства города.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50