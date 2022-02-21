В Симферополе пресекли более 30 случаев «стихийной» торговли

В Симферополе ежедневно пресекают незаконные продажи Фото: Евгения ГУСЕВА

В Симферополе за последнюю неделю было составлено 32 административных протокола за «стихийную» торговлю. Как сообщает пресс-служба администрации Симферополя, сотрудниками регулярно проводятся мероприятия по пресечению несанкционированных продаж в городе.

- В целях пресечения стихийной торговли правоохранители проводят ежедневное дежурство с восьми утра до шести вечера на площади Куйбышева и до семи вечера на Центральном рынке, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что департамент выдал 27 разрешений на проведение аварийных земляных работ, два – на проведение плановых работ и одно – на закрытие. Кроме того, за период с 14 по 18 февраля было выявлено 86 нарушений правил благоустройства города.

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