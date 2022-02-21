Где в Симферополе и Севастополе 22 февраля отключат электричество

Свет исчезнет из-за ремонтных работ. Фото: архив ""КП
22 февраля часть Симферополя и Севастополя останется без света. Жители отдельных районов не смогут пользоваться телевизорами, компьютерами, тостерам и другими электроприборами всего лишь несколько часов. После того, как энергетики завершат запланированные работы, электричество вернется в квартиры, дома и учреждения.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
переулок Евпаторийский, 6/12-8 (чет), 1/3-15 (нечет)
улица Ким, 4, 1/4 а
переулок Сторожевой, 2-12 (чет), 3/1-3/4 (нечет)
улица Хромченко, 1-6
переулок Альпинистов, 2/1, 1-5 (нечет)
улица Генова, 10/18-20/16 (чет), 5-11/18 (нечет)
улица Туристов, 6/2-22 (чет), 1-27 (нечет);
улица Дружбы, 24-62 (чет), 21-93 (нечет)
улица Красных Зорь, 26-40 (чет), 25-33 (нечет)
улица Днепровская, 30-82 (чет), 29-85 (нечет)
улица Табачная, 2-28 (чет), 1-19 (нечет)
улица 1-й Конной Армии, 48-76 (чет), 19а
улица Аянская, 42-70 (чет), 25-67 (нечет)
улица Сенная, 1-27 (нечет)
улица Механизаторов, 1-8
улица Отважных, 34-42 (чет), 1-39 (нечет)
улица Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет)
улица Маршала Рыбалко, 3
проспект Победы, 310-328 (чет)
улица Гридасова, 14
улица Дмитриева, 2/17, 5
микрорайон Айкаван: улица Саят-Новы; улица Магдесяна; улица Додохяна; улица Севака; улица Хоренаци
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
переулок Кременчугский 2-8,1-3
улица Истомина 2-А,2-4,15-а,1-27
улица 2 Бастионная 1-15
улица Варшавская 8,12-30
улица Героев Севастополя 70-72,76-82,39-47,55-57
улица Полтавская 2-28,1-9,13-25
улица Суздальская 2-20,1-7
улица Горпищенко 42, 76
улица Фильченкова 26-44,17-27,35-39, 48(1),46,29
улица Кронштадская 2-А,2-Д,2-Е,2/3,2,6, 29-А,1-г,1-13
проезд Полоцкий 2
улица Курская 12-26,30-32,17-35,35
проезд Курский 2-14,1-11
с 8.00 до 16.00
улица Суворова 14,20,24-26(чет), 13-17(нечет),23-25(нечет)
улица Большая Морская 13-а,3-13 (нечет),17
улица Володарского 11-а,1-11(нечет)
с 9.00 до 12.00
улица Фиолентовское шоссе 1-А/3, СТ Строитель-2
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