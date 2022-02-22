Погода на 22 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15

В Ялте воздух прогреется до +12°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 февраля на Крымском полуострове синоптики обещают туман и дожди.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+17°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Днем тепло до +13…+15°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+12°, юго-восточный ветер 1-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +7…+11°, южный ветер 4-10 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.
В Керчи +5…+11°, южный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +7…+10°, южный ветер 5-12 м/с. Переменная облачность. небольшой дождь.
В Черноморском +7…+11°, южный ветер 7-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +2…+15°, скорость юго-западного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море +5…+9°.
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