В Севастополе катера будут ходить к причалу Константиновской батареи

Фото: пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс»

В Севастополе катера будут ходить до Константиновской батареи. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс», изменение маршрута и расписания на линии Артбухта - Радиогорка связано с празднованием Дня защитника отечества.

- Катера будут заходить на причал Константиновского равелина. Будет работать музей, - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному на сайте предприятия расписанию, к Константиновской батарее будут заходить катера, которые отправляются от Радиогорки в 11:30, 13:30, 15:30, 17:00 и 18:30. Из Артбухты такие катера направятся к батарее в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 17:00.

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