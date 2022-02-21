Обвал на севастопольском пляже повредил торговые ларьки

Фото: группа "Подслушано в Севастополе" в социальной сети "ВКонтакте"

Обвал на севастопольском пляже «Васили» повредил торговые ларьки. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Севастополе» соцсети «ВКонтакте».

- На пляже «Васили» большие камни свалились на деревянные ларьки, - отметили очевидцы.

Как предположили горожане, доступ на пляж может быть ограничен из-за опасности последующих обвалов. К счастью, обошлось без жертв - поблизости не было ни людей, ни животных.

- Когда там искали продавцов, сразу мысль пришла, что рано или поздно «привалит». Под отвесной скалой - чревато обвалами. Пляж красивый, но страшно там, - подчеркнули севастопольцы.

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