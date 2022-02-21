Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 16:53

Обвал на севастопольском пляже повредил торговые ларьки

Камни обрушились на пляже «Васили» в Балаклаве
Ирина ГЕРЦ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: группа "Подслушано в Севастополе" в социальной сети "ВКонтакте"

Фото: группа "Подслушано в Севастополе" в социальной сети "ВКонтакте"

Обвал на севастопольском пляже «Васили» повредил торговые ларьки. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Севастополе» соцсети «ВКонтакте».

- На пляже «Васили» большие камни свалились на деревянные ларьки, - отметили очевидцы.

Как предположили горожане, доступ на пляж может быть ограничен из-за опасности последующих обвалов. К счастью, обошлось без жертв - поблизости не было ни людей, ни животных.

- Когда там искали продавцов, сразу мысль пришла, что рано или поздно «привалит». Под отвесной скалой - чревато обвалами. Пляж красивый, но страшно там, - подчеркнули севастопольцы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50