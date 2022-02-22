В Крыму пропал 75-летний мужчина

Дмитрий Павлюк. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разыскивает пенсионера из Симферополя.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Пропал Павлюк Дмитрий Васильевич, 75 лет (1946 года рождения), город Симферополь, - сообщают волонтеры.

Крымчанин ушел из дома в неизвестном направлении 20 февраля этого года.

Приметы пропавшего: 172 сантиметра рост, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы.

Дмитрий Павлюк был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и темно-серую кепку.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят позвонить по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.

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