Появилось красивое видео рассвета на Ай-Петри

В Крымских горах утром очень красиво. Фото: Андрей Бачурин/VK

Горное плато возле канатной станции «Мисхор-Ялта» привлекает к себе внимание и летом, и зимой. Здесь очень красивые виды, особенно ранним утром.

- Рассвет на Ай-Петри. Февраль, - так автор назвал свое видео, которое выложил в соцсети.

Красивое и завораживающее зрелище!

Смотровая площадка на плато Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Пейзаж не теряет своей привлекательности и волшебства, когда солнце начинает сиять во всей своей красе.

Крымские горы каждый день выглядят по-разному, тем более что погода меняется едва не каждый час.

- Ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, днем 23 февраля местами сильные, - обещают синоптики Крымского гидрометеоцентра.

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