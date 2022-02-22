За кражу монгольских шерстяных ковров крымчанину грозит пять лет колонии

Продать монгольские ковры мужчина не успел - оставил их на хранение дома. Фото: 82.мвд.рф

Задержан крымчанин, обокравший почти на 30 тысяч рублей жителей Джанкойского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

У 64-летней пенсионерки из дома пропали три монгольских шерстяных ковра, а у 30-летнего мужчины из гаража кто-то вынес автомобильный аккумулятор, генераторы и другие инструменты. Ущерб был оценен на 17 и 10 тысяч рублей соответственно. Задержанный молодой человек свою причастность к кражам отрицать не стал и во всем сознался.

- Украденное из гаража имущество он продал, а деньги потратил. Ковры, похищенные у женщины, сбыть не успел - их во время обыска сотрудники полиции обнаружили по месту жительства злоумышленника, - говорится в сообщении.

На него завели уголовные дела за воровство, теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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