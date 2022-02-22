В Крыму и Севастополе 22 февраля 2022 года выявлено 2 260 случаев заражения коронавирусом

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Иван Макеев

В Республике Крым за последние сутки зафиксировали 1 124 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе выявили 155 272 положительных на коронавирус. Такие данные приводит Минздрав Республики Крым.

- За истекшие сутки госпитализировано 143 пациента, за все время на стационарном лечении находились 55 046 человек, - говорится в сообщении. Также за истекшие сутки выздоровели 1 112 пациентов, с начала пандемии - 140 751.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние 24 часа в городе-герое зафиксировали 1 136 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 72 116. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 56 человек. Выписано 74 пациента, - говорится в сообщении.

За последние 24 часа от коронавируса в городе умерли семь человек в возрасте от 38 до 85 лет. Сейчас в больницах по-прежнему остаются 670 человек, у 503 из них подтвержден коронавирус.

Также по состоянию на 22 февраля в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек пациентов с COVID-19.

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