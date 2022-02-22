Симферополец «раздел» манекен на 12 тысяч рублей

В Симферополе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже куртки с манекена. Фото: скриншот из видео/82.мвд.рф

Силовики задержали 45-летнего симферопольца за кражу куртки стоимостью 12 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Мужчина проходил мимо витрин рынка «Светофор», напротив которых стояли манекены с привлекательными моделями мужских курток. Крымчанину приглянулась одна из них - решил примерить. Но платить, как видно, не торопился.

Облаченный в обнову, симферополец поспешил скрыться, но тайком ускользнуть не удалось - заметил владелец бутика. Он обратился в полицию, после чего недобросовестного «покупателя» поймали силовики.

- Сотрудники уголовного розыска изучили камеры видеонаблюдения и в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель, - говорится в сообщении.

На мужчину завели уголовное дело, теперь ему светит до пяти лет колонии.

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