В Крыму снизились цены на ПЦР-тесты

Ранее цены на ПЦР-тесты варьировались от 1150 до 1700 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму снизились цены на ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом «Крымской газете» рассказал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

- Мы докладывали президенту две недели назад о ситуации вокруг стоимости ПЦР-тестов и раз в две недели проверяем порядка 500 лабораторий. Есть тенденция на снижение, - отметил Кузнецов.

Так, стоимость ПЦР-тестирования снизилась сразу в нескольких крымских лабораториях, причем, в некоторых из них сразу на 40%. Теперь тест можно сделать в среднем за 900 рублей.

Эксперты ОНФ проверяли стоимость ПЦР-тестов в Симферополе, Керчи и Ялте. Их стоимость две недели назад составляла от 1150 до 1700 рублей. Срочный анализ при этом стоил на порядок дороже.

По данным экспертов, ПЦР-тестирование за 900 рублей - адекватная цена. Это значительно снизит нагрузку на кошельки крымчан.

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