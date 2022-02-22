Ялтинцы окрестили Мордвиновский парк «рассадником закладчиков»

Практически под каждым кустом в парке лежит куча мусора. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/vk

Жители Ялты окрестили местный Мордвиновский парк «рассадником закладчиков» из-за весьма плачевного состояния, в котором он сегодня находится. Фото с мусорными кучами под кустами и неухоженными территориями горожане опубликовали в соцсетях.

Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/vk

Также известный ялтинцам и гостям города как парк министерства обороны или парк графа Мордвинова, он используется в качестве короткого пути между улицами Руданского и Дзержинского.

- Парк МО с каждым днем все больше напоминает свалку. Ни света, ни лавочек. Через парк ходят в школу каждый день наши дети, люди на работу. Это рассадник закладчиков и мусора, - посетовал один из местных жителей, прикрепив к посту несколько фото, наглядно иллюстрирующих бедственную ситуацию на исторической территории.

Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/vk

Ялтинец задается вопросами: когда же там наведут порядок, когда займутся реконструкций этой замечательный и красивейшей территории в центре курортной столицы полуострова?

Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/vk

- Засыхают пальмы, деревья. Лестница, ведущая к санстанции и к двум школам, скоро рухнет, а по ней ходят в школу дети. Все разрушено. Никто не обращает на это внимание. Нужно что-то делать, принимать какие-то меры, - заключил житель города.

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