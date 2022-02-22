Подрядчик в Ялте похитил девять миллионов рублей при благоустройстве сквера

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Ялте завели уголовное дело на руководителя строительной организации, который украл девять миллионов рублей, выделенных на благоустройство сквера. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, подрядчик установил в сквере детские качели и скамейки гораздо дешевле тех, что предусмотрены контрактом.

- Общая сумма договора составила более 26,8 млн рублей. Средства были выделены на благоустройство сквера в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», - отметили в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» . Городской суд Ялты назначил подозреваемому домашний арест. Сейчас оперативники устанавливают причастность подрядчика к совершению похожих преступлений.

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