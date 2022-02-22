Крымчанин фиктивно прописывал в своей квартире иностранцев

Незаконную прописку получили пятеро человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Перевальное Симферопольского района 45-летний местный житель подал документы для фиктивной постановки на учет пяти граждан другой страны. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, иностранцы на момент подачи документов не имели цели проживать в доме крымчанина.

- Прокурор района направил материалы для решения вопроса об уголовном преследовании за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства – сообщает ведомство.

Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой Симферопольского района.

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