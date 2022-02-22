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Общество22 февраля 2022 11:54

В Крыму у девушки украли инвалидную коляску во время тренировки

Инцидент произошел у поворота с «Тавриды» в торону села Малиновка
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Если у вас есть видео с места инцидента, необходимо сообщить об этом по номеру +79786705895. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

Если у вас есть видео с места инцидента, необходимо сообщить об этом по номеру +79786705895. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

В Крыму у девушки украли инвалидную коляску прямо во время тренировки. Об этом в соцсетях сообщили волонтеры, которые помогают найти пропажу.

Инцидент произошел сегодня, 22 февраля, в Бахчисарайском районе, у поворота с «Тавриды» в торону села Малиновка. Злоумышленник унес с собой инвалидное кресло где-то с 10.30 до 11.30.

- Пока она ехала на тренажере, коляска пропала. Пожалуйста, помогите найти. Коляска оранжевая, маленькая, - цитирует автор поста сообщение волонтеров.

Тех, кому удастся найти запись с камеры наблюдения, просят обращаться по номеру: +79786705895

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50