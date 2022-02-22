В Крыму пройдут масштабные учения по уничтожению «вражеских» кораблей

В учениях принимает участие боевая авиация ЮВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму пройдут масштабные воздушно-морские учения по уничтожению кораблей условного противника. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на полуостров перебазированы истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

- В регион также переместили отряд вертолетов, которые также примут участие в учениях в акватории Черного моря, - говорится в сообщении.

Напомним, в середине февраля из Севастополя и Новороссийска свыше 30 кораблей ЧФ вышли в море, чтобы принять участие в учениях. Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли и корабли противоминной обороны.

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