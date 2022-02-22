В Севастополе установят 60 новых остановок

Новые остановки появятся в Ленинском, Нахимовском, Гагаринском районах, а также в Орлином, Верхнесадовом и Балаклаве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе в 2022 году установят почти 60 новых остановочных павильонов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своих социальных сетях.

Так, по словам главы Севастополя, в Ленинском и Наркомовском районах установят 13 новых остановок, 12 - в Гагаринском, семь - в Орлином, шесть - в Верхнесадовом и еще три павильона разместят в Балаклаве.

- Дополнительно будет заменено и вновь установлено 15 павильонов в рамках выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту, - уточнил губернатор.

Как отметил Михаил Развожаев, департамент транспорта, составляя перечень, в первую очередь опирался на обращения жителей.

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