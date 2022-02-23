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Общество22 февраля 2022 22:01

Погода на 23 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 23 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На ЮБК переменная облачность.

На ЮБК переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают дожди и ощутимый ветер.

- В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Днем северный ветер до 11 м/с., воздух прогреется до +10…+12.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +9…+13°, северо-восточный ветер 1-12 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +8…+11°, северо-восточный ветер 8-12 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +7…+12°, северный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Феодосии +7…+12°, северный ветер 3-12 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +6…+8°, южный ветер 7-13 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +8…+11°, скорость северо-западного ветра 5-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +5…+9°.

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