Погода на 23 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

На ЮБК переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают дожди и ощутимый ветер.
- В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Днем северный ветер до 11 м/с., воздух прогреется до +10…+12.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +9…+13°, северо-восточный ветер 1-12 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +8…+11°, северо-восточный ветер 8-12 м/с. Пасмурно, дождь.
В Керчи +7…+12°, северный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Феодосии +7…+12°, северный ветер 3-12 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +6…+8°, южный ветер 7-13 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +8…+11°, скорость северо-западного ветра 5-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +5…+9°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50