Общество 22 февраля 2022 22:01

Погода на 23 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 23 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе