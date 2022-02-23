Подводная лодка ЧФ вернулась с учений в Средиземном море

Военная подлодка вернулась в Новороссийск. Фото: пресс-служба Черноморского флота

Подводная лодка Черноморского флота вернулась в Новороссийск после выполнения военных задач в Средиземном море. Как сообщили в пресс-службе ЧФ, моряки выполняли задачи в составе постоянной объединенной группировки Военно-морского флота России.

- На причале Новороссийской военно-морской базы ЧФ состоялась торжественная церемония встречи экипажа. С возвращением в родную гавань и успешным выполнением поставленных задач моряков поздравили командование НВМБ и члены семей военнослужащих, - говорится в сообщении.

Военные задачи в Средиземном море выполняли исключительно военные, служащие по контракту. Экипаж находился в дальней морской зоне в течение четырех месяцев.

Как уточнили в пресс-службе ЧФ, в ближайшее время подлодка пройдет плановое техобслуживание, после чего экипаж приступит к выполнению задач по боевой подготовке.

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