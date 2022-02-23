Детям Донбасса направят гуманитарную помощь от маленьких крымчан

Мероприятие пройдет в спортивной школе Симферополя №8 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе пройдет акция по направлению гуманитарной помощи и пожеланий от крымских детей ребятам из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики информации и связи Республики Крым со ссылкой на Общероссийский народный фронт.

- В ходе акции планируется погрузка и направление в пункты приема гуманитарной помощи в Симферополе более ста наборов для детей (альбомы, фломастеры, карандаши, раскраски и др.) собранные на площадке Народного фронта в Крыму, а также сбор и направление пожеланий от детей Крыма детям Донбасса, - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится 24 февраля на базе одной из спортивных школ крымской столицы. Там маленькие крымчане напишут на открытках пожелания для детей Донбасса. Позже будет собрана гуманитарная помощь, которую направят ребятам Донецкой и Луганской народных республик.

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